İzmir’de Haşere İlaçlaması Sonucu Bebek Öldü

İZMİR’DE BEBEK ZEHİRLENMESİ OLAYI

İzmir’de, haşere ilaçlaması yapılan bir apartmanda, 1 yaşındaki bebek T.A.K. hayatını kaybetti. Bebeğin annesi R.K. ve babası R.K. hastaneden taburcu olurken, bir apartman sakininin tedavisi devam ediyor. İlaçlamayı yapan firmanın 3 çalışanı gözaltına alındı ve AFAD ekipleri, ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmalarını başlattı. Olay, Konak ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi’ndeki 1413 Sokak’ta 12 Kasım Salı günü gerçekleşti.

APARTMANDAKİ RAHATSIZLIK

Apartman sakinleri, haşere ilaçlaması için bir firma ile anlaştı. İlaçlama yapıldıktan sonra apartmanda yaşayanlardan bazıları rahatsızlanmaya başladı. Bu durum, bina sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İlaçlamadan etkilenen 1 yaşındaki bebek T.A.K.’nın zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun yanı sıra, bebeğin annesi R.K. ve babası R.K. ile birlikte binada oturan G.U. hastanelere kaldırıldı. Anne ve baba taburcu olurken, G.U.’nun tedavisi Alsancak Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

GÖZALTILAR VE TAHLIYELER

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, apartmanı ilaçlayan firmanın 3 çalışanı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca, ilaçlama yapılan apartman ile birlikte 2 komşu bina tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara, İzmir Valiliği tarafından geçici barınma hizmeti sunuldu. Bölgeye gönderilen AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, tahliye edilen binalarda havalandırma çalışmalarını başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.