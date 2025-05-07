İzmir’de Hayvanlar İçin Protesto Yapıldı

ŞİDDETE TAHAMMÜL ETMİYORUZ

İzmir’de, Yaşam Hakkı Savunucuları, Anayasa Mahkemesi’nin sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun iptal istemini reddetmesini protesto etti. Basın açıklamasını yapan Yaşam Hakkı Savunucularından Şafak Yağmur Karadaş, “Görüşmeler sonucunda AYM, yasanın iptalini reddederek bu hukuksuz uygulamayı onaylamış ve sokakta ya da barınakta yaşayan can dostlarımıza yönelik şiddeti ve ölümü meşrulaştırmıştır. Anayasa Mahkemesi, bugün yaşamı değil ölümü tercih etmiştir” dedi.

YASANIN HEDEFİ KÜLTÜRÜMÜZDÜR

Açıklamanın devamında, yasa yalnızca hayvanları değil, aynı zamanda birlikte yaşam kültürünü de hedef aldığını belirtti. Karadaş, “Algı operasyonları, yalan haberler ve nefret diliyle yıllardır hayatı paylaştığımız köpekler toplumun düşmanı ilan edilmiştir. Bilimsel, etik ve toplumsal temellerden yoksun olan bu yasa, kamusal huzuru değil çatışmayı körüklemiştir. Anayasa’nın 2. maddesiyle güvence altına alınan hukuk devleti ilkeleri; belirlilik, suçta ve cezada kanunilik ile cezaların şahsiliği bu kararla hiçe sayılmıştır” ifadelerini kullandı.

ŞİDDETE MEŞRULUK VERİYOR

Anayasa Mahkemesi’nin kararına karşı çıkan Karadaş, “2 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe giren, sokakta yaşayan hayvanların barınaklara kapatılmasını ve öldürülmesini öngören 7527 sayılı yasanın iptali, bugün Anayasa Mahkemesi’nde görüşüldü. Anayasa Mahkemesi, bu hukuksuz uygulamayı onaylayarak sokakta ya da barınakta yaşayan can dostlarımıza yönelik şiddeti ve ölümü meşrulaştırmıştır.” dedi. Aynı zamanda, yasanın arkasında yatan düşüncelere karşı duracaklarını belirtti.

MÜCADELE DEVRİMİ İLAN EDİYORUZ

Daha önce katledilen hayvanlara atıfta bulunarak, “Buradan bir kez daha iktidarı ve yerel yönetimleri uyarıyoruz; Sokaktaki patili dostlarımızı toplama, hapsetme ve katletme planlarınızdan vazgeçin. Hiçbir hayvanı bu kanlı düzene teslim etmeyeceğiz. Biz yaşamdan ve yaşatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” diyerek mücadele kararlılığını yineledi. Ayrıca, katledilen tüm hayvanlara saygı duruşunda bulunarak, “Bu yasa devam ettiği sürece yapılan ve yapılacak her türlü katliamın, şiddetin ve toplumsal çürümenin sorumluluğu bu kararı alanlar ve uygulayanlar kadar sessiz kalanların da omzunda olacağını tarihe not düşüyoruz” şeklinde konuştu.