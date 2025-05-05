İzmir’de Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı

İZMİR’DE HIDIRELLEZ COŞKUSU KUTLANDI

İzmir’de yaşamış olan vatandaşlar, baharın habercisi olan Hıdırellez’i büyük bir coşkuyla karşıladı. Özellikle Konak ilçesinde, Roman vatandaşların yaşamış olduğu Ege Mahallesi’nde, sokaklar Hıdırellez kutlamaları için rengarenk süslemelerle donatıldı. Havanın kararmasıyla beraber, şehrin çeşitli bölgelerinden gelen insanlar Ege Mahallesi’nde toplandı.

ROMAN SANATÇILAR İLE EĞLENCE DOLU ANLAR YAŞANDI

Roman sanatçılar tarafından mahalle girişinde karşılanan İzmirliler, Hıdırellez’in neşesini yaşadı. Geleneksel kıyafetlerini giymiş olan Roman vatandaşlar, sokaklarda davul ve klarnet eşliğinde oyunlar oynayarak eğlenceli anlar geçirdi. Hıdırellez kutlaması için süslenmiş kadınlar ve çocuklar, kıyafetleriyle göz alıcı bir atmosfer yarattı. Vatandaşlar, şarkılarla dolu geçen etkinlikte, keyifli ve unutulmaz dakikalar yaşadı.

BELEDİYE BAŞKANI DA ETKİNLİĞE KATILDI

Bu neşeli etkinliğe, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da katılarak kutlamaların bir parçası oldu. Hıdırellez’in getirdiği bu eşsiz coşku, herkes için anlamlı ve özel bir anı haline geldi.