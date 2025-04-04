İzmir’de Hijyen Kurallarına Uygunsuzluk Tepkisi

HİJYEN KURALLARINA UYMAYAN GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKİYOR

İzmir’de bir işletmede mayonez hazırlayan bir çalışanın hijyen kurallarına uymadığına dair görüntüler sosyal medyada önemli bir tartışma yarattı. Görüntülerde, çalışan yumurtanın sarısını ayırırken herhangi bir hijyen önlemi almadığı görüldü ve bu durum izleyenlerin tepkisini topladı.

GIDA GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİ ARTMIŞ DURUMDA

Hijyen standartlarının ihlal edildiği bu anların hızla yayılması, birçok vatandaşın gıda güvenliği konusundaki endişelerini dile getirmesine yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu görüntüler üzerine yetkililerin bu işletmeye yönelik bir denetim yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Kısa sürede geniş yankı uyandıran bu görüntünün altında “Bu ne iğrençlik”, “İzmir sokak lezzetleri Hindistan’ı geçti”, “Bir de gargara yapsaydın abi”, “Hindistan sokak lezzetlerini izleyip ticarete atılmış” gibi yorumlar yer aldı. Bu durum, kamuoyunda oluşan tepkilerin ne denli güçlü olduğunu gözler önüne seriyor.