Haberler

İzmir’de İki Hükümlü Yakalandı

İKİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

İzmir’de, 10 ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kadın ve 2 hükümlü yakalanmış durumda. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yapıyor.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN CEZA ALDI

Bu çalışmalar sonucunda Karabağlar ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan H.T. (26) adlı kadın ile Buca ilçesinde çeşitli suçlar yüzünden toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.A. (28) isimli kişi yakalanmış. İki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere yönlendirilerek cezaevine gönderiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kaymakam Güldoğan, Gürpınar’ı Ziyaret Etti

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, 2023'te İzmir'de çıkan orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi Mustafa Gürpınar'ı andı.
Haberler

Akaryakıt Fiyatları Yeniden Şekilleniyor

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol, döviz kuru ve uluslararası piyasa dinamikleriyle belirleniyor. Bugün benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi. Son durumu öğrenmek için gelişmelere göz atmak önemli.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.