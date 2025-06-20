İzmir’de İki Hükümlü Yakalandı

İKİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

İzmir’de, 10 ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kadın ve 2 hükümlü yakalanmış durumda. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yapıyor.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN CEZA ALDI

Bu çalışmalar sonucunda Karabağlar ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan H.T. (26) adlı kadın ile Buca ilçesinde çeşitli suçlar yüzünden toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.A. (28) isimli kişi yakalanmış. İki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere yönlendirilerek cezaevine gönderiliyor.