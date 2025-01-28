İzmir’de İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Dün saat 17.00 sıralarında Sakarya Caddesi üzerindeki bir inşaatta bir trajik olay yaşandı. Binanın 8’inci katında çalışan Mehmet Dilemre dengesini kaybederek beton zemine düştü. İş arkadaşlarının zamanında yaptığı ihbar ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MUAYENESİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda, Dilemre’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından savcılık incelemesi gerçekleştirildi ve Dilemre’nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ VE DEFİN PROSEDÜRÜ

6 çocuk babası olan Mehmet Dilemre’nin cenazesinin, bugün öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.