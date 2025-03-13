Haberler

İzmir’de İnterpol Tarafından Aranan Firari Yakalandı

İTERPOL TARAFINDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir firari, İzmir’in Urla ilçesinde yakalandı. İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çeşme Büro Amirliği ekipleri, Urla’da aranan şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi.

ALMANYA’DAN İADE TALEBİ

Gerçekleştirilen operasyon sırasında durdurulan bir şüphelinin incelenmesi sonucu, bu şahsın İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. 15 yıl hapis cezası bulunan ve Almanya yetkili makamlarınca iade talebi olan D.S. yakalandı. Gözaltına alınan D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından iadesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Muhtarı Darp Eden Şüpheliler Kaçtı

Eskişehir'de, özel bir araziye çöp döken dört kişiyi uyaran muhtar Hüseyin Erdemir, aldığı küfürlerin ardından darp edildi.
Haberler

Kayseri’den 7 Bin Suriyeli Ayrıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentin 7200 Suriyeliyi misafir ettiğini ve yerel halkın dayanışma ruhunu vurguladı. Ayrıca, ERVA Spor Okulları projesinin değerine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.