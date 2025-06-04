İzmir’de İşçi Grevi Tamamlandı

GREVE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde görev yapan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki uyuşmazlık nedeniyle başlattığı grev ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gül, “İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm, ‘şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız’ dediler.” şeklinde konuştu. Kültürpark’ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde basın toplantısı düzenleyen Gül, sorunun çözümü için bazı CHP genel başkan yardımcılarının belediye bürokratlarıyla temas kurduğunu ifade etti. Gül, yaklaşık 5 aydır süregelen masadaki müzakerelerde eşit işe eşit ücret talep ettiklerinin altını çizerek şunları ekledi:

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

“İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm, ‘şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız’ dediler. Bu anlamda biz 2 No’lu şube olarak temsilci arkadaşlarımızla görüştük. Burada bir örgüt var, biz ilk günden beri İZELMAN’daki arkadaşlarımızla yol yürüyoruz. Şu dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Hiçbir şekilde sürecimize zarar verecek bir durumda bulunmadılar.”

Diğer şirketlerdeki toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin de devam ettiğini ekleyen Gül, sendikanın kararlılığının altını çizdi.

GREVE BAŞLANGIÇ VE BELEDİYE BAŞKANI’NIN YAKLAŞIMI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi etkileyen toplu iş görüşmelerinde bir sonuca ulaşılamayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatma kararı aldı. Grev nedeniyle yaşanan çöp sorununa karşı Belediye Başkanı Cemil Tugay, greve katılmayan işçilerle birlikte gece saatlerinde Kordon’da çöp toplamıştı. Bu durum, belediye yönetiminin grev sırasında hizmetlerin aksamasını önleme çabasını gösteriyor.