Haberler

İzmir’de İşçiler Grevde, Çöpler Birikti

İŞÇİLERİN GREVİ NEDENİYLE ÇÖP YIĞINLARI OLUŞUYOR

İZMİR’de Karşıyaka Belediyesi bünyesinde çalışan DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube üyesi işçiler, maaşlarını alamadıkları için ana şantiye ve temizlik işleri şantiyesinde eylem yaptı. Bu eylem sonucunda ilçede çöplerin toplanmadığı görüldü. Grev, özellikle bazı sokaklarda büyük çöp yığınlarının oluşmasına neden oldu. DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube temsilcileri, Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. çalışanlarının 35 gündür eylemde olduğunu belirtti. İşçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıklarını ifade etti.

MAAŞ ALAMAMAK SORUN OLDU

580 Kent A.Ş. işçisi, 6 aydır maaşlarını almadıklarını aktarırken, Personel A.Ş. çalışanları ise Temmuz ayının sadece yüzde 36’sını alabildiklerini, geri kalan ödemelerin yapılmadığını bildirdi. İşçiler bu durumdan dolayı iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Şehrin işlek cadde ve sokaklarında yığınlar halinde çöpler birikmeye başladı. Biriken çöpler ve kötü kokular, çevredeki vatandaşlar arasında rahatsızlığa sebep oldu.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ VAR

İzmir’de yaşayan Oğuz Ayhan, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, “Normalde buralar temiz olurdu, çöpler toplanırdı. Ancak işçiler grevde olduğu için bugün her yer çöp içinde. Etraf pislik dolu, bu durum bulaşıcı hastalıklara neden olabilir. İnsana ve hayvana zarar verebilir. Çözüm bulunmalı” şeklinde görüş bildirdi.

Diğer bir mahalle sakini Selçuk Savaş da “Alıştık artık değişmiyor. Bayraklı’dan geçiyoruz, Körfez kokuyor. Karşıyaka’da hep çöp var. Fareler de çıkmaya başladı. Kötü kokunun yanı sıra özellikle akşamları sinekler de ortaya çıkıyor” diyerek sorunları dile getirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.