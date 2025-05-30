İzmir’de İşçiler Grevde, Çöpler Birikti

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ANLAŞMAZLIĞI VE GREV

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeni ile 23 bin işçi dün greve gitti. Binlerce işçinin grev kararı, İzmir’de günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sokaklar ve caddelerde çöp yığınları birikti. Ulaşımda da ciddi aksaklıklar meydana geldi, birçok vatandaş özel araçları ile yola çıkınca caddelerde yoğunluk yaşandı. İzmir’deki trafik ve ulaşım sorunlarına ek olarak biriken çöp dağları, şehri adeta yaşanmaz hale getirdi. Çöp dolu sokaklar ve köşe başları, vatandaşları isyan ettirecek bir duruma geldi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sendikaya çağrıda bulundu. Tugay, “Belediyemiz şirketleri İzenerji ve İzelman’ın temsilcisi olan sendika ile anlaşamamamız sonucu verilen grev kararı sonrasında, bugün şehrimizde yaşanan ve yaşanacak tüm aksaklıklar için gerçekten çok üzgünüm. Arkadaşlarımız sendika temsilcilerine bu sabah tekrar ulaştılar. 7 gün 24 saat görüşmeye açık olduğumuzu tekrar ifade ettik. Bir çözüm üretmek hepimizin görevi. İçinde bulunduğumuz şartların elimizi kolumuzu bağladığını tekrar ifade etmek isterim. Çalışma arkadaşlarımızın mümkün olan en iyi ücretleri alması için iyi bir teklif yaptığımıza inanıyorum.” dedi. Tugay, “Eşit işe eşit ücret” anlayışının haklı olduğunu belirterek, “Ancak yapılmış bir sorumsuzluğu, başka bir sorumsuzlukla daha büyük bir sorun haline getirme ve belediyeyi altından kalkamayacağı bir yükün altına sokmaya hiçbirimizin hakkı olmadığını düşünüyorum. Sendika temsilcilerine çağrımdır; aklıselimle konuşmaya ve uzlaşı arayışına devam edelim. Sizleri bekliyorum.” şeklinde ifade etti.

SENDİKA BAŞKANINDAN TEPKİ

Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal ise sorunları masada çözmek adına çabaladıklarını belirtti. Topal, “Ne kadar susacağız?” diyerek şunları söyledi: “Seçim zamanı vatandaş oluyor, toplu iş sözleşmesi zamanı vatandaşa yem ediliyoruz. Biz işçileri halka yem olarak kullanmanın da bir adabı olur. ‘Yüzde 65 zam istiyor’ dediler. Rakamları masada revize ettik, sosyal medya hesaplarımızda paylaştık, Genel-İş sayfasında paylaştık, el insaf. Devrim yaratacak bir zam istemiyoruz. Oyun oynamıyoruz. Bugün herkes çocuklarını alarak alana gelecek ve İzmir halkına haklı olduğumuzu göstereceğiz. Piknik yapmaya değil aklımızla dalga geçenlerle mücadele etmeye geliyoruz. Bugün geri duranlar, yarın söz sahibi olamazlar. Güneşse güneş, yağmursa yağmur, dayaksa dayak biz buna razı geleceğiz. Sırtımızdaki küfenin bize ait olmadığını hem İzmir halkına hem de Büyükşehir Belediyesine anlatmak zorundayız. Bıçak kemiği de geçti, yarın ciğerimize mi, kalbimize mi saplanır demeden meydanda olacağız.”

İŞÇİLER EYLEMDE

Öte yandan, İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş’ten binlerce işçi, sabah saatlerinden itibaren Konak Pier önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık sloganlar attı. Konak Meydanı’ndan Fevzi Paşa Bulvarı’na kadar ilerleyen büyükşehir belediyesi çalışanları, bir süre oturma eylemi yaptı. Bu eylem nedeni ile yol trafiğe kapandı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Oturma eylemini sonlandıran işçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın makamının bulunduğu Kültürpark’a yürüdü. Kültürpark’ta bir süre bekledikten sonra işçiler, basın açıklamasının yapılacağı Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Grev devam ederken işçilerin talepleri ve belediyenin teklifi hala tartışma konusu. Sendika, belediyenin en düşük net 59 bin TL maaş teklifini kabul etmezken, en düşük net 82 bin TL maaş konusunda ısrar ediyor.