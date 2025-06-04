İzmir’de İşçiler Grevdeydi

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ANLAŞMAZLIĞI

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki sorunlar nedeniyle başlattığı grev hakkında bilgi verdi. Gül, “İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm, ‘şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız’ dediler.” şeklinde konuştu. Kültürpark’ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde yaptığı basın açıklamasında Gül, problemin çözümü için bazı CHP genel başkan yardımcılarının belediye bürokratlarıyla görüşmeler yaptığını belirtti.

GREVE GİDEN SÜREÇ

Gül, yaklaşık 5 aydır sorunu masada çözmeye çalıştıklarını ve grevin başladığı günden bu yana eşit işe eşit ücret talep ettiklerini dile getirdi. Gül, “İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm, ‘şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız’ dediler.” ifadesini kullanarak, 2 No’lu şube olarak temsilci arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını aktardı. Gül, “Burada bir örgüt var, biz ilk günden beri İZELMAN’daki arkadaşlarımızla yol yürüyoruz. Şu dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Hiçbir şekilde sürecimize zarar verecek bir durumda bulunmadılar.” dedi.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

Ayrıca Gül, diğer şirketlerdeki toplu iş sözleşmesi için görüşmelerin hala sürdüğünü ifade etti. İzmir’de, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığı için sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararı almıştı.

ÇÖP TOPLAMA ETKİNLİĞİ

Belediye Başkanı Cemil Tugay ise grev içinde bulunmayan işçilerle birlikte gece saatlerinde Kordon bölgesinde çöp toplama etkinliği gerçekleştirmişti. Bu faaliyet, grev sırasında yaşanan çöp sorununa bir çözüm bulmayı amaçlıyordu.