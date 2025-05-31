İzmir’de İşçiler Greve Devam Ediyor

İŞÇİLER GREVE DEVAM EDİYOR

İzmir’de İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de görev yapan 23 bin çalışan, grevlerinin üçüncü gününde Konak ilçesindeki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) binası önünde toplandı. Sabah saatlerinde bir araya gelen işçiler, sloganlar ve halaylar eşliğinde eylemlerini sürdürdü. Daha sonra belediye holleri de dahil olmak üzere Kültürpark’a doğru yürüyüşe geçtiler. Eylemde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da bulundu. Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada, “Sizler bugün sadece İZELMAN ve İZENERJİ işçileri olarak sadece emek ve ekmeğiniz için bu grevi yapmıyorsunuz. Bu grev, bu mücadele İzmir’in dört bir yanında, Türkiye’nin dört bir yanındaki atölyelerde, fabrikalarda sendikasızlığa mahkum edilen milyonlarca sınıf kardeşimizin de geleceği içindir. Bu mücadele İzmir halkının bütün Türkiye halkının emeğinin, demokrasinin, adaletin, yani ülkenin geleceğinin mücadelesidir” dedi.

GREV HAKKI ANAYASALDIR

“Eşit işe eşit ücret ve onurlu bir TİS için bu mücadeleyi hep birlikte yürüteceğiz” diyerek grev hakkının sorgulanamayacağını vurgulayan Çerkezoğlu, “Her şeyin farkındayız. Hiçbir gerekçe işçinin alın terinden daha öncelikli değildir. Grev yasal ve anayasal hakkımızdır” şeklinde konuştu. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, “Pazartesi günü ailemizle ve çocuklarımızla geleceğiz. Grev devam ederse, İzmir’deki diğer şube başkanlarımızdan destek için dayanışma grevi talep edeceğiz” dedi.

TALEPLERİMİZ HAKLI

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da “Bugün burada hak, adalet, eşitlik ve insanca bir yaşam için buradayız ve sizler burada tarih yazıyorsunuz. Taleplerimizde, mücadelemizde ve alın terimizde haklıyız ve hakkımızı da birliğimizle mutlaka kazanacağız. Bu grev İzmir halkını zora sokma grevi değil, İzmir halkına hizmet etmeyi kutsal sayıyoruz. Ancak bu kutsal görevi yerine getiren kardeşlerimizin, işçilerin haklı taleplerine herkesin saygı duyması lazım” dedi. Çalışkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki beş büyük şirketten ikisi olan İZELMAN ve İZENERJİ’de yaşanan sorunları dile getirerek, “Şu anda toplu sözleşme masasında aynı işi, aynı iş yerinde yapıyoruz ama bir şirkete 3 verirken, bize 2 verilmesini kabul etmiyoruz. Güvenlik görevlilerine de büyük bir haksızlık yapıldı. Ama asla yalnız değilsiniz, güvenlik işçilerinin mağdur edilmesine de asla göz yummayacağız” ifadelerini kullandı.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR