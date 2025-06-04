İzmir’de İşçiler Grevi Sona Erdi

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ANLAŞMAZLIĞI

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev hakkında bilgiler verdi. Gül, “İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm, ‘şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız’ dediler.” şeklinde konuştu. Kültürpark’ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlediği basın toplantısında, sorunun çözümü için bazı CHP genel başkan yardımcılarının belediye bürokratlarıyla görüştüğünü ifade etti. Gül, yaklaşık 5 aydır sorunu masada çözmek istediklerini ve grevin ilk gününden itibaren eşit işe eşit ücret talep ettiklerini aktardı.

SÜRECİN DEVAM ETMESİ

Gül, “İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm, ‘şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız’ dediler.” açıklamasında bulundu. Bu süreçte 2 No’lu şube olarak temsilci arkadaşlarıyla görüştüklerini belirten Gül, burada bir örgüt olduğunu, ilk günden beri İZELMAN’daki arkadaşlarla birlikte hareket ettiklerini ifade etti. Gül, “Şu dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Hiçbir şekilde sürecimize zarar verecek bir durumda bulunmadılar.” sözleriyle destek verdi. Ayrıca, diğer şirketlerdeki toplu iş sözleşmesi için görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

GREV SÜRECİ

İzmir’de, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmadığı için 28 Mayıs gecesi grev başlatıldı. Grevle birlikte, İzmir’de yaşanan çöp sorununa karşı Belediye Başkanı Cemil Tugay, greve katılmayan işçilerle birlikte gece saatlerinde Kordon’da çöp toplamıştı.