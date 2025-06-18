İzmir’de İşçiler Maaşlar İçin Eylem Yaptı

İzmir’in Buca ve Karabağlar ilçelerinde görev yapan yaklaşık 2 bin 700 işçi, maaşlarını düzenli bir şekilde alamadıkları ve birikmiş alacaklarının ödenmediği nedenle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Buca Belediyesi önünde toplanan işçiler, bir süre oturma eylemi yaptı. Grup adına konuşan Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü büro personeli Ayça Pektaş, aylardır maaşlarını parça parça aldıklarını ifade ederek, “Aylardır biz maaşımızı yarım alıyoruz. Önce 15’inde almamız gereken maaşımız 20’sine sarktı. 20’sinde ödenmesi gereken ikiye bölündü. Artık parça parça yatırılmasını da geçtik şu an haziran ayındayız mayıs ayının maaşını almamız gerekirken biz halen nisan ayının yarım maaşıyla idare etmeye çalışıyoruz.” dedi. Pektaş, belediyede 1763 işçinin maaşlarını alamadığı için mağduriyet yaşadığını belirterek, “Sesimizi yükseltmek zorundayız çünkü sesimizi duyuramıyoruz işverene. Büyükşehir işçisi için sokakları kapatan sendika bugün burada yok. Sendika da bize destek vermiyor. Biz İzmir halkına seslenmek, Buca işçisine sahip çıkmalarını istiyoruz. Ortalama kişi başı 150 bin lira civarında alacağımız var ve bu alacaklarımızı alıncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

MAĞDURİYETLER ARAKŞTIRILDI

Karabağlar Belediyesi önünde toplanan işçiler, “Bu böyle gitmez, geçinemiyoruz” yazılı pankarta açarak yarım gün iş bıraktı. Genel-İş 5 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Umut Altun, üç aydır maaşların düzensiz olduğunu, bazı aylar maaşlarını yarım aldıklarını bazı aylar ise hiç alamadıklarını bildirdi. Karabağlar Belediyesinde çalışan yaklaşık 900 işçinin mağdur durumda olduğunu aktaran Altun, “Ortalama her bir işçinin 150-180 bin lira civarında iş yerinden alacağı var. Bu alacaklarımızla ilgili görüşme taleplerimize rağmen bir çözüm bulunamıyor. Belediye yönetimi çözüm bulma noktasında bizim kadar hassas ve duyarlı yaklaşmıyor. Bir ödeme planı ortaya çıkarmaması sonucunda biz de bir oturma eylemi karar verdik.” ifadelerini kullandı.