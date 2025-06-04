İzmir’de İşçilerin Grevi Sona Erdi

GENEL-İŞ SENDİKASINDAN AÇIKLAMALAR

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev hakkında bilgi verdi. Gül, “İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm, ‘şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız’ dediler” dedi. Kültürpark’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlediği basın toplantısında, sorunun halledilmesi için bazı CHP genel başkan yardımcılarının belediye bürokratlarıyla bir araya geldiğini aktardı. Gül, yaklaşık 5 aydır masada çözüm arayışında olduklarını ve grevin ilk gününden itibaren eşit işe eşit ücret taleplerinde bulunduklarını ifade etti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Ercan Gül, “İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm, ‘şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız’ dediler” diyerek, 2 No’lu şube olarak temsilci arkadaşlarıyla sürekli iletişimde olduklarını belirtti. Gül, “Burada bir örgüt var, biz ilk günden beri İZELMAN’daki arkadaşlarımızla yol yürüyoruz. Şu dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Hiçbir şekilde sürecimize zarar verecek bir durumda bulunmadılar” diyerek mevcut durumu özetledi. Ayrıca, diğer şirketlerdeki toplu iş sözleşmesi için görüşmelerin hâlâ sürdüğünü ifade etti.

İZMİR’DE GREV BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Genel-İş arasında gerçekleşen toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine, sendika 28 Mayıs gecesinde grev başlatma kararı aldı. Bu duruma karşılık, Belediye Başkanı Cemil Tugay, grevde yer almayan işçilerle birlikte Kordon’da çöp toplama çalışmalarını gerçekleştirdi.