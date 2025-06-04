İzmir’de İşçilerin Grevi Sonlandı

GENEL-İŞ İZMİR 2 NO’LU ŞUBE BAŞKANI AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grevle ilgili olarak önemli bilgiler paylaştı. Gül, “İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm, ‘şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız’ dediler.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Kültürpark’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde basın açıklaması yapan Gül, sorunun çözümü için bazı CHP genel başkan yardımcılarının belediye bürokratlarıyla iş birliği yaptığını ifade etti. Yaklaşık 5 aydır sorunu masada çözmeyi hedeflediklerini ve grevin ilk gününden itibaren eşit işe eşit ücret talep ettiklerini aktaran Gül, şu noktaları vurguladı:

“İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm, ‘şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız’ dediler. Bu anlamda biz 2 No’lu şube olarak temsilci arkadaşlarımızla görüştük. Burada bir örgüt var, biz ilk günden beri İZELMAN’daki arkadaşlarımızla yol yürüyoruz. Şu dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Hiçbir şekilde sürecimize zarar verecek bir durumda bulunmadılar.”

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Gül, diğer şirketlerdeki toplu iş sözleşmesi için görüşmelere devam edildiğini belirtti. İzmir’de 28 Mayıs gecesi grev başlatıldığına dikkat çekti. Genel-İş ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında toplu iş görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmaması üzerine bu adım atıldı.

CEMİL TUGAY ÇÖP TOPLAMIŞTI

Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın grev nedeniyle ortaya çıkan çöp sorununa karşı, grevde katılmayan işçilerle birlikte gece saatlerinde Kordon’da çöp topladığı biliniyor.