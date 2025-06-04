İzmir’de İşçilerinin Grevi Sona Erdi

GENEL-İŞ İZMİR ŞUBE BAŞKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde görev yapan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev ile ilgili bilgi verdi. Gül, “İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm, ‘şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız’ dediler.” dedi. Gül, Kültürpark’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen basın toplantısında, sorunun çözümü konusunda bazı CHP genel başkan yardımcılarının belediye yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti. Yaklaşık 5 aydır sorunu masada çözmeye çalıştıklarını ifade eden Gül, grevin başlangıcından itibaren eşit işe eşit ücret talep ettiklerini vurguladı.

GREV SÜRECİ VE GÖRÜŞMELER

Ercan Gül, “İZELMAN’daki şube başkanlarımızla görüştüm, ‘şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız’ dediler.” diyerek, 2 No’lu şube olarak temsilci üyelerle görüştüklerini ve İZELMAN’daki işçilerle beraber hareket ettiklerini belirtti. Gül, “Bu süreçte arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar. Hiçbir şekilde sürecimize zarar verecek bir durumda bulunmadılar.” açıklamasında bulundu. Diğer şirketlerdeki toplu iş sözleşmesi konusunda görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

İZMİR’DE GREV BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinin sonuçsuz kalması sebebiyle, sendika 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

ÇÖP TOPLAMA ÇALIŞMALARI

Belediye Başkanı Cemil Tugay, grev dolayısıyla yaşanan çöp sorununa karşı, greve katılmayan işçilerle birlikte gece saatlerinde Kordon’da çöp toplamıştı.