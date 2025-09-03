İzmir’de Jandarma 15 Operasyon Gerçekleştirdi

SON BİR HAFTADA YAPILAN OPERASYONLAR

İzmir ilinde jandarma tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen 15 farklı operasyonda toplamda 180 kilogram kubar esrar ile bin 878 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bu süreçte, şüpheli 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALIŞMALARIN AMACI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarını yok etmek, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını engellemek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda, ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyon ve talimatları ile 26 Ağustos 2025 – 01 Eylül 2025 tarihleri arasında 15 ayrı operasyon düzenlendi.

NARKOTİK KÖPEKLERİ İLE OPERASYON

Gerçekleştirilen operasyonlara narkotik köpekleri de katıldı ve yapılan çalışmalarda 180 kilogram kubar esrar ile bin 878 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olarak 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.