İzmir’de Kaçak Alkol Üretimi Yapıldı

İZMİR’DE KAÇAK ALKOL OPERASYONU

İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda kaçak alkol üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen adreslerde, toplam 8 bin 223 litre etil alkol ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Bu olayla bağlantılı olarak 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

OPERASYON DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menderes ve Bornova ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin TL’yi bulan 8 bin 223 litre satışa hazır kaçak etil alkol, 10 adet aroma verici kimyasal madde ve 1 adet alkol oranı ölçüm cihazı ele geçirildi.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, emniyete sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.