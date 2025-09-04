İzmir’de Kaçak Tütün Operasyonu Gerçekleşti

KAÇAK Tütün VE ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONLARI

İzmir’de okulların açılmasından önce, polis ekipleri tarafından çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda, 70 bin puro, 21 bin paket sigara ve 2 bin 420 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Bu süreçte, 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocukları ve gençleri kaçak tütün ürünlerinden koruma amacıyla il genelinde kapsamlı denetim ve operasyonlar yürüttü.

KAÇAK ÜRÜNLERİN PAZAR DEĞERİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen çalışmalarda piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan kaçak ürünler ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, toplamda 70 bin 305 adet gümrük kaçağı puro, 21 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 bin 420 adet elektronik sigara cihazı bulundu. Ele geçirilen ürünlerin gençleri özendirici nitelikte olması nedeniyle denetimlerin özellikle okulların açılmasına kısa bir süre kala yoğunlaştığı ifade edildi. Kaçak ürünlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli soruşturma süreci başlatıldı.