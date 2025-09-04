İzmir’de Kaçak Tütün Operasyonu Yapıldı

İZMİR’DE KAÇAK TÜTÜN VE ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONLARI

İzmir’de okulların açılmasına kısa bir süre kala polis ekipleri, kaçak tütün ve elektronik sigara ürünlerine yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenliyor. Bu operasyonlar neticesinde, 70 bin puro, 21 bin paket sigara ve 2 bin 420 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Ayrıca, bu süreçte 47 şüpheliye adli işlemler yapılıyor.

DENETİMLERİN ARTIRILMASI

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocukları ve gençleri kaçak tütün ürünlerinden koruma hedefiyle il genelinde sıkı denetim ve operasyonlar yürütüyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak gerçekleşen bu çalışmalarda, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan kaçak ürünler tespit edildi. Yapılan operasyonlarda 70 bin 305 gümrük kaçağı puro, 21 bin 650 gümrük kaçağı sigara ve 2 bin 420 elektronik sigara cihazı yakalandı.

GENÇLER İÇİN TEHDİT OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Ele geçirilen ürünlerin gençler üzerinde özendirici etkiler yapabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle, okulların açılmasına yaklaşırken denetimlerin yoğunlaştırıldığı bildiriliyor. Kaçak ürünlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 47 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu.