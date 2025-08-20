İzmir’de Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

İZMİR’DE KAÇAK ÜRÜN OPERASYONLARI

İzmir’de polis birimlerince son bir hafta içinde yürütülen operasyonlarda yaklaşık 5 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi. Yapılan baskınlarla 21 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, insan sağlığını tehdit eden sahte içki ve etil alkol üretimine, kaçak tütün mamulleri ticaretine karşı mücadele etmekte, gümrük kaçağı ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemeyi ve kültür-tabiat varlıklarını korumayı hedeflemektedir. Bu kapsamda kent genelinde 16 ayrı operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLER

Aliağa, Buca, Bornova, Çiğli, Güzelbahçe, Karabağlar, Konak ve Ödemiş ilçelerinde yapılan aramalarda; 1 milyon 93 bin 500 adet içi doldurulmuş makaron, 3 bin 887 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 939 adet puro, 114 kilogram nargile tütünü, 280 litre taklit etiketli etil alkol, 647 adet elektronik sigara cihazı, 57 adet elektronik eşya, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 64 adet sikke, 25 adet tarihi eser, 1 tabanca, 1 şarjör, 32 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu, ayrıca 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.