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İzmir’de Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

KAÇAKÇILIK OPERASYONU AÇIKLAMASI

İzmir’de gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 42 milyon TL olan 30 bin 613 oto yedek parçası ile 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.

HUSUSİ TAKİP VE OPERASYONUN DETAYLARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde çalışan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasadışı yollarla getirilen kaçak akaryakıt ile oto yedek parçalarının piyasada satılarak haksız kazanç sağlandığı yönünde istihbarat aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 3 depo ve 1 iş yerine eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, kaydedilen kaçak ürünler bir araya getirildi.

ADOLE DÜZENLEMELERİ VE GELECEK ADIMLAR

Yapılan operasyon neticesinde, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam edecek ve benzer durumların önüne geçerek yasal düzenlemeleri sıkılaştıracak.

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