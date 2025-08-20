İzmir’de Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

İZMİR’DE YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI

İzmir’de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları sırasında 1 milyon 93 bin içi doldurulmuş makaron, 3 bin 887 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 939 gümrük kaçağı puro, 114 kilogram nargile tütünü ve 280 litre sahte etiketli etil alkol ele geçirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 11-17 Ağustos tarihleri arasında sahte içki üretimi, kaçak tütün mamulleri ile gümrük kaçağı ürünlerin ticaretinin engellenmesi amacıyla kent genelinde operasyonlar düzenledi.

BASKINLAR SONUCUNDA YAKALAMALAR

Bu çalışmalar kapsamında ekipler, Aliağa, Buca, Bornova, Çiğli, Güzelbahçe, Karabağlar, Konak ve Ödemiş ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Bu baskınlarda 21 şüpheli yakalandı. Aramalar neticesinde elde edilen malzemeler arasında 647 elektronik sigara, 57 elektronik eşya, 4 gümrük kaçağı cep telefonu, 64 sikke, 25 yüzük ve bilezikten oluşan tarihi eserler, 1 tabanca ve 32 tabanca fişeği ile 1 av tüfeği ve şarjörü de bulunuyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ İŞLEMLER

Emniyete götürülen 21 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Bu operasyonlar, İzmir’de kaçakçılıkla mücadele konusundaki kararlılığı bir kez daha ortaya koyuyor. Elde edilen sonuçların, kaçak tütün ticareti ve sahte içki üretimi gibi suçlarla mücadelenin etkililiğini artırmada önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.