İzmir’de Kadın Cinayeti Ve İntihar

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, Uzundere Mahallesi çevre yolunda saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. Mobilyacı Hüsamettin Göktaş, boşanma aşamasında olduğu eşi Aslıhan Göktaş’ı bir süre önce ayrı yaşadığı yerden alarak boş bir araziye götürdü. Burada Hüsamettin Göktaş, yanında taşıdığı tabanca ile Aslıhan Göktaş’ın başına ateş etti. Aslıhan Göktaş yere kanlar içinde yığılırken, Hüsamettin Göktaş bu kez aynı tabancayla kendi başına da ateş etti.

SALGININ SONUCU

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Aslıhan Göktaş ve Hüsamettin Göktaş’ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından her iki cenaze de otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili de gerekli bir soruşturma başlatıldı.