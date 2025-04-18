İzmir’de Kalbi Duran Hasta Yaşatıldı

HASTANEDEKİ OPERASYONA GİRMEDEN KALBİ DURDU

İzmir’de hastaneye başvuran ve stent takılması planlanan 62 yaşındaki Bircan Turan’ın operasyon öncesi kalbi durdu. Yapılan 1 saatlik kalp masajı ile birlikte uygulanan balon stent işlemiyle hayata döndürülen Turan, taburcu edildi. Turan’ın beyin hasarı yaşamadan kurtulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Karaca, “Çok uzun bir süre uğraşmamıza rağmen, beyninde sorun olmadan dönen hastaları nadir görüyoruz. Teyzemin yaşam mücadelesi bizim için ilginçti” dedi.

ŞİKAYETLERİ NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Evli ve 7 çocuk annesi olan Bircan Turan, nefes darlığı şikayetiyle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Troid ve diyabet rahatsızlıklarının yanı sıra obezite problemi de yaşayan Turan’ın tetkiklerinin ardından cerrahi koroner baypas yerine stentle tedavi uygun bulundu. 17 Mart’ta operasyona alınan Turan’ın büyük oranda tıkalı damarının balon stentle açılmasına karar verildi. Ancak işlem öncesi kalbi durdu. Solunum cihazına bağlanan Turan’a, balon işlemi süresince kalp masajı yapıldı. 1 saatlik işlemden sonra kalp damarına stent takıldı.

Hayata döndürülen Turan’a kalp damar pompası ve intraaortik balon pompa da uygulandı. Bir süre yoğun bakımda kalan ve sonrasında servisteki odasına alınan Turan, sağlık durumunu düzelttikten sonra 15 Nisan’da taburcu oldu. Operasyona katılan kardiyoloji kliniği doktorlarından Prof. Dr. Mustafa Karaca, “3 damarında tıkanıklık vardı. Ameliyat olması gerekiyordu. Kalp Damar bölümümüze yatırdık. Ameliyat öncesi yapılan tahlillerde tiroid fonksiyon bezlerinin bozuk olması, şeker hastalığının bir türlü düzene sokulamaması nedeniyle bu işlem gerçekleşemedi. Göğüs ağrıları sonrası büyük oranda tıkalı olan damarını balon stentle açmaya karar verdik” diye konuştu.

HASTALIKLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Prof. Dr. Karaca, kalbin durması üzerine yeniden canlandırma işlemlerinin yapıldığını belirtti: “Uzunca bir süre nabız alınamadı. Mecburen kalp masajı sırasında balon stent işlemi yaptık ve 1 saat sürdü. Hasta sonrasında yoğun bakıma alındı ve bir süre sonra normale döndü. Beyninde sorun olmadan dönen hastaları nadir görüyoruz.” Bircan Turan ise hastanedeki durumu için “Hastanede birden kalbim durmuş. Beni sağlığıma kavuşturdular. Allah razı olsun.” açıklamasını yaptı.

Turan’ın oğlu Ramazan Turan, annesinin rahatsızlanmasının ardından hastaneye gittiğini, kalbindeki bir damarın tıkalı olduğunun belirtildiğini ifade etti. Ramazan Turan, “Allah’a şükürler olsun, doktorlar sayesinde annem tekrar hayata döndü. Vatandaşlarımız mutlaka doktora görünsün ve kontrollerini yaptırsın. Böyle şeyler bir anda başa gelebiliyor, önlem almak önemli” dedi.