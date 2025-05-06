İzmir’de Kamyonet Şarampole Devrildi

İZBİR’DE TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir kamyonet, şarampole devrilerek kaza yaptı ve sonucunda 7 kişi yaralandı. Hüseyin K. tarafından yönetilen 45 P 0009 plakalı kamyonet, Horzum Mahallesi’nde bulunan Darıovası mevkisinde kontrolünü kaybederek devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza bilgisi bölgeye ulaşır ulaşmaz sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine gönderildi. Kazada, sürücü Hüseyin K. ile birlikte tarım işçisi oldukları bilinen toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve durumlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tarım işçilerinin, Çamyayla Mahallesi’ne fidan dikmek amacıyla yola çıktıkları bildirildi.