Izmir’de Kayıp Genç Ormanda Bulundu

BİLGELİK ARAYIŞI

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününden itibaren kayıp olan 15 yaşındaki Bilgehan Ege Atlas, ormanlık alandaki bir patika yolda hareketsiz şekilde bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu sonrası, Atlas’ın darbedilmesi sonucu ağır yaralandığı belirlendi ve hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

KAYIP BAŞVURUSU VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Atlas, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, durumu endişeyle değerlendirerek polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmaları sırasında, akşam saatlerinde Nafiz Gürman Atatürk ormanındaki bir dağ yolunda gençler hareketsiz bir şekilde yatan Atlas’ı fark etti.

AMBULANS VE YOĞUN BAKIM

Durumun kritik olduğu tespit edilen 15 yaşındaki gencin ağır yaralı olduğu anlaşıldı. Vatandaşlar, Atlas’ı patika yoldan ana caddeye taşırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber vererek yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra sedye ile ambulansa aldı. Atlas, Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken sağlık durumunun hayati tehlike taşıdığı ve yoğun bakımda tedavi edildiği bilgisi edinildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, Bilgehan Ege Atlas’ın başına gelen olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve detayları araştırmaya başladı.