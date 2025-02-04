İzmir’de Kaza: 14 Yaşındaki Sürücü Öldü

KÖY YOLUNDA FELAKET

İzmir’in Menemen ilçesindeki Buruncuk Mahallesi’nde, Nuray Dumanlı yönetimindeki motosiklet, köy yolundan İzmir-Çanakkale yoluna geçmeye çalışırken Aliağa yönüne sefer yapan M.Ç. tarafından yönetilen tırla çarpıştı. Bu talihsiz olay sonrasında çevrede bulunan vatandaşların yaptığı ihbar ile çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi hızlıca olay yerine yönlendirildi.

Tüm sağlık müdahalesine rağmen, 14 yaşındaki Nuray Dumanlı’nın kazada yaşamını yitirdiği belirtildi. Tırı süren M.Ç.’nin gözaltına alındığı ve jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığı kaydedildi.