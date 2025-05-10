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İzmir’de Kaza: Dört Kişi Yaralandı

TRAFAK KAZASI AYDINLATILIYOR

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra saat 16.30 sularında Ödemiş ilçesi Beydağ-Tire karayolunda gerçekleşti. Olayın detaylarına göre, 09 ZC 356 plakalı traktörle anayola çıkmaya çalışan Mehmet Y. (48), yolu kullanan Ahmet A. (33) yönetimindeki 43 ABT 938 plakalı otomobile çarptı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Çarpışmanın ardından traktörde bulunan Ganime K. (44), Aysel S. (34), Fatma Y. (59) ve Fatma T. (62) yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili adli tahkikat süreci başlatıldı.

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