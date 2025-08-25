İzmir’de Kaza Geçiren Çift Defnedildi

KAZA VE KAYIP

İzmir’in Ödemiş ilçesine motosikletle gezmeye giden bir çift, dönüş yolunda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay, pazar günü saat 14.30 sularında İzmir’in Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi’nde gerçekleşti. Salihli’den Ödemiş yönüne giden N.G. (35) yönetimindeki 34 HYD 493 plakalı otomobil ile Manisa’nın Salihli ilçesi tarafına giden Bayram Koçyiğit (67) idaresindeki 45 ARV 023 plakalı motosiklet çarpıştı.

KAZA ANI VE SONRASI

İki araç arasındaki çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bayram Koçyiğit ve eşi Hülya Koçyiğit savruldu. Kaza ihbarında bulunulması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Hülya Koçyiğit’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, eşi Bayram Koçyiğit ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak burada da yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ

Bayram Koçyiğit ve eşi Hülya Koçyiğit’in cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundan alındıktan sonra Manisa’nın Salihli ilçesine götürüldü. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, Cumhuriyet Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla gözyaşları arasında Karaağaç Mezarlığı’nda toprağa verildi.