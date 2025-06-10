Izmir’de Kaza Sonucu 3 Kardeş Defnedildi

TRAJİK KAZADA KAYBEDİLEN KARDEŞLERİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kardeşin cenazesi, doğdukları Mardin’de toprağa verildi. Menderes-Seferihisar kara yolunun Keler mevkisinde gerçekleşen kazada hayatını kaybeden Sultan Baran (22) ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24), İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Cenazeler, Mardin’in Artuklu ilçesindeki kırsal Dara Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından üç kardeş yan yana defnedildi. Bekar olan Baran kardeşlerin Menderes’te midye dükkanı işlettikleri, iş yerlerini kapadıktan sonra Karabağlar ilçesindeki evlerine döndükleri öğrenildi.

KAZAYI OLUŞTURAN OLAYLAR

Kaza, Özkan Nazlı’nın (45) kullanmış olduğu 35 CLF 493 plakalı otomobilin, Menderes-Seferihisar kara yolunun Keler mevkisinde karşı yönden gelen Sultan Baran’ın (22) kullandığı 35 ZY 756 plakalı otomobille çarpışması sonucunda gerçekleşti. Çarpışmanın ardından savrulan Nazlı’nın otomobili, seyir halinde olan S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı. Kazada hayatını kaybedenler arasında sürücüler Özkan Nazlı ve eşi Suna Nazlı (45) ile birlikte Sultan, Emine ve Fatma Baran da yer aldı. Özkan ve Suna Nazlı çifti, Bornova Hüseyin İsabey Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Kemalpaşa’daki Ansızca Mezarlığı’na defnedildi.