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İzmir’de Kazada 1 Ölü, 5 Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

İzmir’in Menemen ilçesinde meydana gelen bir otomobil kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Kaza, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir aracın takla atmasıyla gerçekleşti. Olay, bugün saat 16.00 civarında, Kuzey Ege Otoyolu Kalabak Mahallesi bölgesinde yaşandı.

KAZANIN SEBEBİ

İzmir’den Çanakkale yönüne doğru ilerleyen Mehmet Nuri Çelik yönetimindeki 10 APR 925 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yol yüzeyinde savrularak kontrolden çıktı ve takla attı. Araç, şarampole devrilerek durdu. Kaza durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

OLAYA MÜDAHALE

Olay yerine ulaşan otoyol jandarması, güvenlik önlemlerini alırken sağlık ekipleri de hemen müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Nuri Çelik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye taşındı. Sürücü Çelik’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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