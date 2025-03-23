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İzmir’de Kemeraltı Çarşısı’nda Yangın Söndürüldü

İZBİR’DE YANGIN ÇIKTI

İzmir’de, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yer alan üç katlı bir iş yerinde yangın meydana geldi. Yangın, saat 10.30 sıralarında Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı Kestelli Caddesi No: 18’de gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 katlı bir giyim dükkanında alevler yükselmeye başladı.

POLİS VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çevreyi korumaya aldı. İtfaiye ekipleri, hızlı müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu binanın ikinci ve üçüncü katlarında maddi hasar oluştu. Yangında herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.

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