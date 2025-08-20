İzmir’de Kıbrıs Gazisi Aydemir Uğurlandı

İzmir’deki Cenaze Töreni

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Akif Aydemir, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Solunum yetmezliği hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayata veda eden Aydemir için Vişneli Mezarlığı’nda cenaze merasimi düzenlendi.

Son Görev

Türk bayrağına sarılı tabutu mezarlığa getirilen Aydemir, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı, ailesine teslim edildi. Törene Aydemir’in yakınlarının yanı sıra Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Önder Ortoğlu, Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birçok vatandaş katıldı.