İzmir’de Kimyasal Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 4 Yaralı

PAKETTEKİ PATLAMA VE SONUÇLARI

İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kimyasal fabrikada sabah saatlerinde gaz sıkışmasından dolayı büyük bir patlama oldu. Patlamanın hemen ardından fabrikanın içinde yangın çıkıyor.

MÜDAHALE HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk ediliyor. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa bir süre içinde kontrol altına almayı başarıyor. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmeye göre, 4 işçi ağır yaralanıyor ve “İbrahim A.” isimli bir işçi yaşamını yitiriyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan dört işçi, olay yerine gelen ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu aktarılıyor. Ayrıca, aileler ve yakınları hastaneye akın ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın ilk belirlemelere göre nedeni olarak gaz sıkışması gösteriliyor. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir tahkikat başlatıldığı bilgisi veriliyor. Yetkililer, fabrikanın güvenlik önlemlerinin detaylı bir biçimde inceleneceğini belirtiyor.