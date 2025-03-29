İzmir’de Kimyasal Fabrikada Patlama: 1 Ölü

PATLAMA VE YANGIN OLAYI

İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikada sabah saatlerinde meydana gelen gaz sıkışması sonucu büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrika içinde yangın çıkmasıyla birlikte durum daha da ciddileşti.

MÜDAHALE VE YARALILAR

Olay yerinde yapılan ihbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk değerlendirmelerde, 4 işçinin ağır yaralı olduğu ve İbrahim A. isimli bir işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

HEKİMLERE GÖNDERİLEN YARALILAR

Ağır yaralı olan 4 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi ve hastaneye, aileler ile yakınlarının akın ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın başlıca sebebi olarak gaz sıkışması gösterilirken, olayla ilgili geniş çaplı bir tahkikatın başlatıldığı açıklandı. Yetkililer, fabrikanın güvenlik önlemlerinin detaylı bir şekilde inceleneceğini ifade etti.