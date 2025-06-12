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İzmir’de Koca Çiftin Ölümü

OLAYIN GERÇEĞİ

İzmir’in Tire ilçesinde, 75 yaşındaki Mehmet Ömer Erdal, tartıştığı 70 yaşındaki eşi Şerife Erdal’ı tabancayla vurup, ardından intihar etti. Olay, saat 13.30 civarında, Kurtuluş Mahallesi Mis Sokak’ta gerçekleşti. Erdal çifti arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle tartışma çıktı ve bu tartışma büyüdü. Mehmet Ömer Erdal, tartışmanın ardından tabancayla eşine ateş etti.

OLAY YERİNDEKİ DURUM

Mehmet Ömer Erdal, eşi Şerife Erdal’a ateş ettikten sonra, aynı silahı kendine doğrultarak tetiği çekti. Olay sırasında silah seslerini duyan komşuları, hemen ihbar etti. İhbar üzerine sağlık ekipleri, adrese sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde çiftin cesetleriyle karşılaştı. Erdal çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMANIN BAŞLATILMASI

Polis, olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. Henüz olayın nedenine dair net bir bilgi bulunmuyor.

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