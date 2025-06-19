İzmir’de Konut Satışları Artıyor

İZMİR’DE KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı Mayıs ayında İzmir’de konut satışları 5 bin 940 olarak kaydedilirken, 2025 yılı Mayıs ayında bu sayı yüzde 31,6 artışla 7 bin 817’ye ulaştı. Ülke genelinde ise Mayıs ayı konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 oranında artış göstererek 130 bin 25 oldu. Konut satışlarının en yoğun olduğu il İstanbul, 22 bin 103 satışla birinci sırayı alırken, Ankara 11 bin 975 ile ikinci ve İzmir 7 bin 817 ile üçüncü sırada yer aldı. En az konut satışının gerçekleştiği iller ise 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane oldu.

İLK SATIŞLARDA BÜYÜME GÖRÜLÜYOR

İzmir’de Mayıs ayında ilk defa satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,4 artış göstererek 2 bin 126 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 27,2 olarak belirlendi. Aynı dönemde, İzmir’de ikinci el konut satışları da önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 artarak 5 bin 691 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarının toplam satışlar içindeki oranı ise yüzde 73,2 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA ÖNEMLİ ARTŞ

İzmir’de ipotekli konut satışları 2024 yılı Mayıs ayına göre yüzde 86,6 artarak bin 215 olarak kaydedildi. Mayıs ayında satışı gerçekleşen konutların yüzde 15,5’i ipotekli satışlar oluşturdu. Ancak, Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,5 azalarak 32’ye düştü. Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları, aynı dönemde yüzde 14,2 azalarak bin 771 oldu ve toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,4 olarak belirlendi.

MENEMEN EN FAZLA SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

İzmir’de 2025 yılı Mayıs ayında en fazla konut satışı Menemen ilçesinde oldu ve burada 936 konut satıldı. Menemen’i sırasıyla 874 konut ile Buca, 642 konut ile Karşıyaka, 622 konut ile Torbalı, 612 konut ile Bayraklı, 453 konut ile Konak, 423 konut ile Çiğli, 409 konut ile Karabağlar, 407 konut ile Bornova ve 212 konut ile Seferihisar takip etti.