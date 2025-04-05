İzmir’De Korkunç Olay: Eski Nişanlı Ve Anne Vuruldu

İZMİR’DE SOKAK ORTASINDA KORKUNÇ OLAY: ESKİ NİŞANLI VE ANNESİ VURULDU

İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, iki kişinin hayatını kaybetmesine ve bir kişinin ağır yaralanmasına yol açtı. Olay, Yeni Mahalle’deki Park Yaşam Ataşehir Sitesi girişinde meydana geldi.

SALDIRGAN TARTIŞMA SONRASI TABANCAYLA ATAK BAŞLATTI

Edinilen bilgilere göre, Necati Yorğun (35), eski nişanlısı Selen Sakın’ın yanına giderek onun ve annesi Serpil K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Yorğun, yanında bulundurduğu tabancayla anne ve kıza ateş açtı. Selen Sakın ve annesi Serpil K. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan aynı silahla kendi göğsüne ateş etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızla ulaştı. Yapılan ilk kontrollerde Selen Sakın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Serpil K. ve Necati Yorğun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yorğun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CESETLER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Selen Sakın ve Necati Yorğun’un cenazeleri, adli incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Serpil K.’nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yapıyor. Saldırının ardındaki motivasyon ve olayın detaylarına yönelik çalışmalar devam ediyor.