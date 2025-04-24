İzmir’de Kral Günü Resepsiyonu Yapıldı

RESEPSİYONUN AÇILIŞI

Hollanda’nın Kral Günü etkinlikleri çerçevesinde İzmir’de bir resepsiyon gerçekleştirildi. Bu özel etkinlik, Hollanda’nın İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş’in öncülüğünde bir otelde düzenlendi ve her iki ülkenin milli marşlarının söylenmesiyle başladı.

HOLLANDA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Etkinlikte söz alan Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt, İzmir’e yeniden gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Lintvelt, “Geçen yıl, Türkiye ile Dostluk Anlaşması’nın 100., Çalışma Anlaşması’nın ise 60. yıl dönümlerini kutladık. Yıl boyunca iki ülkenin dostluğunun boyutunu gözler önüne seren çok sayıda etkinlik düzenledik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Hollanda’nın Türkiye’ye en fazla yatırım yapan yabancı ülke olduğunu ve Türkiye için Hollanda’nın Avrupa’daki ana yatırım ülkesi olduğuna dikkat çekti. Lintvelt, “Geçen yıl, Türkiye ile olan ticaret hacmimiz, 13,5 milyar dolara ulaştı.” diyerek İzmir’in ticaret ve inovasyon merkezi olma rolüne vurgu yaptı.

DOSTLUK TEMENNİSİ

Lintvelt, Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluğun sonsuza dek sürmesi dileğinde bulunarak, misafirperverliği dolayısıyla Hollanda’nın İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş’e teşekkür etti. Etkinliğe yerel belediye başkanları, oda ve borsaların temsilcileri ile iş insanları da katıldı.