İzmir’de Kuraklık Sorunları Artıyor

İLK YAZ DÖNEMİNDEKİ İKLİM TAHMİNLERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Özkan, meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki 3 aylık dönemde sıcaklıkların bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ifade ediyor. Özkan, “Yağışların da mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. Kuraklık ve su sıkıntısının afet boyutunda incelendiğini ve acil eylem planlarıyla kısa, orta ve uzun döneme yayılmış entegre yönetimin oluşturulması gerekiyor.” diyor.

SU SEVİYELERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Kentteki içme suyunu sağlayan barajlardaki su seviyeleri giderek azalıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) verilerine göre, Gördes Barajı tamamen kururken, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 5,57’ye düştü. İKÇÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanı Özkan, İzmir’de uzun süre yağış görülmediğine dikkat çekerek, “Orta ve uzun vadeli iklim projeksiyonlarına bakıldığında bu yazın kurak geçeceği raporlarla gözüküyordu. Ancak raporların bu kadar yüksek doğrulukla çıkması, kuraklıkla mücadelede bu tür raporların ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor.” ifadelerini kullanıyor.

BUHARLAŞMA VE SU TASARRUFU

Özkan, artan sıcaklıklar, azalan yağışlar ve düzensizleşen yağış rejiminin buharlaşmayı artırdığına vurgu yapıyor. “Dolayısıyla eksilttiğimiz suyumuzun yerine koyamadığımız gibi, yeni yağışların da gelmemesi ve artan buharlaşmayla daha fazla su kaybetmeye başladık.” diyor. Meteorolojinin yeni tahminlerine göre, sıcaklıkların yer yer normallerin üstüne çıkacağını belirten Özkan, bu durumun sulama ve su kullanımına dair önlemlerin alınmasını zorunlu kıldığını belirtiyor.

SU YÖNETİMİ POLİTİKALARI

Kuraklık ve su sıkıntısına yönelik afet boyutunda incemeler yapıldıktan sonra kısa, orta ve uzun döneme yayılmış strateji yönetim planlarının oluşturulması gerektiğini ifade eden Özkan, “Su kesintilerinin yanı sıra fazla su kullananın fazla ödeme yapması, bireysel ve sanayi kullanımında kotalama sisteminin uygulanması faydalı olacaktır.” açıklamasını yapıyor. Özellikle basıncın yüksek olduğu saatlerde altyapının zorlandığını söyleyen Özkan, “Sistemlerin güvenliğini sağlamak ve kayıp kaçağı azaltmak için basınç düşürmek, kullanım sınırlaması yapmak ve bakım zamanını sağlamak önemli.” diyor.

ALTYAPI ANALİZİ VE ÇÖZÜMLER

Özkan, Türkiye’deki büyük şehirlerin altyapısında su kaybı oranının yaklaşık üçte bir olduğunu belirtiyor. “Düzenli altyapı taraması ve etkili iyileştirme politikalarının gündeme alınması gerekiyor. Kayıp kaçağı azaltmak, yeni su kaynakları oluşturmadan önce maliyetli sorunlara çözüm üretmemizi sağlıyor.” ifadesiyle sürecin önemine dikkat çekiyor.