İzmir’de Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı

MEVLİD KANDİLİ VE SERMAYE GÖSTERİMİ

Mevlid Kandili nedeniyle İzmir’de İzmir Milli Birlik Platformu tarafından düzenlenen ‘Kutsal Emanetler Sergisi’, Vali Dr. Süleyman Elban’ın katılımıyla ziyarete açıldı. Sergi, Milli Birlik Platformu ve İzmir Valiliği’nin katkılarıyla İzmir İktisat Kongre Merkezi’nde hayata geçirildi. Açılış törenine Vali Dr. Süleyman Elban, İzmir Müftüsü Sinan Kazancı, emanet koleksiyoncularından iş insanı Erol Güzel, Milli Birlik Platformu Başkanı Mustafa Beşer ve çeşitli davetliler katıldı.

AÇILIŞ TÖRENİ VE KURDELE KESİMİ

Açılış programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, kurdeleyi keserek serginin resmi açılışını yaptı. Vali Elban, kutsal emanetleri inceleyerek yetkililerden de bilgiler aldı. Sergide, tarih boyunca ulaşan Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif ve diğer çeşitli mukaddes emanetler yer alıyor. Milli Birlik Platformu, serginin 5 gün süresince her gün 10.00 – 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağını duyurdu.