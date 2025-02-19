İzmir’de Lastik Bot Faciası: 6 Ölü

İZMİR’DE KAÇAK GÖÇMEN FELAKETİ

İzmir Selçuk ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik bot, su alarak batma tehlikesi yaşadı. Yardım çağrısının almasının ardından, Sahil Güvenlik ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi.

ÖLÜ VEYA KURTARILAN GÖÇMENLER

Gerçekleştirilen operasyonda 27 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 04.03’te gelen ihbar üzerine 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311), 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7, KB-4325, TCSG-902) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-502) ile bölgeye müdahalede bulundu. Yoğun çalışmalar sonucunda 20 göçmenin lastik bot içinde, 7 göçmenin ise deniz yüzeyinde kurtarıldığı bildirildi.

GÖZALTI VE MÜCADELE AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonrası sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Bakan, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yürütülen mücadelenin karada ve denizde kararlılıkla sürdüğünü vurguladı ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya; “Bugün saat 04.03’te, İzmir ili Selçuk ilçesi açıklarında, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı ekipler hızla olay yerine sevk edildi.” ifadelerini kullandı.

İNSAN TACİRLERİNE KARŞI SÜREKLİ MÜCADELE

Bakan Yerlikaya, “İnsanların umutlarını sömüren; çocuk, yaşlı, kadın demeden ölüme sürükleyen, insanlıktan nasibini almayan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz Kara Vatan’da da Mavi Vatan’da da aralıksız devam edecek. Vicdanları taş tutan bu insan tacirlerinin her an peşlerindeyiz.” diyerek, kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teşekkür etti ve “Allah yardımcınız olsun” demeyi ihmal etmedi.