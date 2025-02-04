İzmir’de Maaş Anlaşmazlığı: Belediyeden Açıklama

ZAMANLAMASI PANDEMİSİ OLACAK TALEPLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genel-İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen işçi eylemlerinin, 2025-2026 dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) öncesinde gerçekleştirilemeyecek birtakım taleplerin tartışılmasını engelleyerek yönetim üzerinde baskı oluşturmayı hedeflediğini aktardı. Belediyeden yapılan resmi açıklamada, İZENERJİ ve İZELMAN da dahil olmak üzere toplam 22 bin çalışanı kapsayan 2025-2026 dönemi TİS görüşmelerinin sınırlı sayıda temsilcinin katılımıyla yapılan müzakere süreci şeklinde devam ettiği belirtildi.

TALİPLERİN SÜREÇTEKİ YERİ

Açıklamada, Genel-İş Sendikası tarafından müzakere öncesi ve sonrasında binlerce işçinin yer aldığı, teamüllere aykırı gerçekleştirilen gösteri ve yürüyüşlerin yapıldığı iddia edildi. Şu ifadelere yer verildi: “Genel-İş Sendikasının toplu iş sözleşmesi taslağındaki taleplerin ülkemiz gerçekleri ve belediyemizin koşullarıyla bir uyumu bulunmamaktadır.”

Genel-İş, 1 Ocak 2024’te 763,44 lira olan taban ücretin, 1 Ocak 2025 için yüzde 234 oranında zam yapılarak 2 bin 550 liraya yükseltilmesini talep ediyor. Bu hesaplamaya göre, aylık en düşük net ücret 113 bin lira, en yüksek net ücret ise 124 bin lira olarak belirleniyor. Bir çalışanın vergi ve sigorta dahil toplam maliyetinin 213 bin lira civarında olacağı ifade ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden sadece İZENERJİ’yi kapsayan toplu sözleşme taslağının yıllık maliyetinin 30 milyar liranın üzerinde olacağı, bu miktarın toplam 74,5 milyar lira olarak öngörülen belediyenin 2025 yılı gelir bütçesinde yerinin olmadığı vurgulandı. Eylemler sonucu ortaya çıkan gerçek, sendika yönetiminin uygulanabilirliği olmayan birtakım taleplerin rasyonel zeminlerde görüşülmesini engelleyerek otoritenin üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığıdır.

İHTİYAÇLAR VE GEREKEN EYLEMLER

Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçinin görevlerine geri dönmesi ve ESHOT’taki 236 otobüsün İZULAŞ’a devrinin durdurulmasını talep ederek eylem gerçekleştiriyor.