İzmir’de Maden İşçileri Anma Töreni Yapıldı

İZYMİR’DE SOMA FACİASININ 11’İNCİ YILI

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde gerçekleşen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının 11. yılı dolayısıyla bir basın toplantısı düzenliyor. Kataş-Sen Sendikasından da destek alan Bağımsız Maden-İş, açıklamanın merkezini Konak’taki Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin önünde gerçekleştirdi. Çeşitli sendikalar ve siyasi gruplar, bu etkinliğe katılarak dayanışmalarını gösterdi. Açıklamalarda, maden faciasındaki sorumluların henüz yargılanmamış olmasına yönelik güçlü tepkiler dile getiriliyor.

Maden patronları yine sokaklarda

Etkinlikteki konuşmasında Kataş-Sen Sendikası Genel Başkanı Şahin Başaraner, sermaye sahiplerine sert bir mesaj gönderdi: “Bugün 11 yıl geçti. 11 yıl önce bu çeteci anlayış, sözde sermayedar işçi düşmanı diye adlandırılan yapı Soma’da 301 kardeşimizi bile isteye katletti. Gözlerinin önünde günlerce maden ocağı yanarken, işçileri o ocağa sokan katiller hiçbir cezai yaptırımla karşılaşmadan serbest kaldı. Soma Holding’in katil patronları hala sokaklarda dolaşıyor ve yeni işçi katliamlarına hazırlanıyor. Bu ülkenin patronları işçileri insan yerine koymuyor. Aklınızı başınıza alın. Yere düşen her işçinin katledilmiş her işçinin hesabını soracağız.”

ADİL YARGILAMA ÇIĞLIĞI

PTT-Sen Genel Başkanı Süleyman Şen, özellikle geçmişteki maden kazaları için adil yargılamaların yapılmadığını vurgulayarak, “Çalık Grubu, bir işçiyi daha döverek öldürdü. Ne ceza alacak? Soma ve İliç’te bugüne kadar kim ne ceza aldı?” diyerek öfkelerini dile getirdi. Şen, ayrıca, örgütlü mücadele çağrısında bulundu ve geçmişte işçi katliamlarıyla ilgili yaşanan mağduriyetleri belirtirken, Bağımsız Maden-İş’in kurulmasının nedenini de açıkladı: “Yetkili sendika, işçilerin önünü açmadı, katledildiler.”

GELECEK KAYGISI VE ADALLET TALEBİ

Tarım-Sen temsilcisi Mehmet Aksoy ise, “Soma’ya yakın Kınık havzasından geliyorum. Birçok yakınımızı kaybettik. Analarının, kadınların, çocukların gözyaşları hâlâ dinmedi. Bu devlet ve patronlar sebebiyle 301 can dinmedi.” diyerek adalet talebini dile getirdi. Aksoy, soyut politikaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “301 vatandaşın hesabı er ya da geç sorulacak. Bu devletten, bu sermaye düzeninden sorulacaktır.” şeklinde konuştu.

KATİLLERİN DAHA FAZLA HESAP VERMESİ GEREKİYOR

Bağımsız Maden-İş’ten Damla Çavdar, “Kaybeden 301 insanımızın katilleri şimdi serbestçe dolaşıyor.” diyerek, sorumluların cezalandırılmamasının adaletsizliğine dikkat çekti. Çavdar, işçilerin canı üzerinden büyük kazançlar elde eden patronların katil olduğunu ifade ederek, “Bu katiller işçilere karşı her türlü baskıyı uyguluyor.” dedi. Soma faciasından bugüne kadar yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Çavdar, “Ya patronlar gibi haksız kazançlara izin vereceğiz, ya da haklarımız için mücadele edeceğiz.” diyerek kararlılıklarını ortaya koydu.

AÇIKLAMA VE MÜCADELE KARARLILIĞI

Son olarak, 301 işçinin unutturmamanın önemini yineleyen Çavdar, “Mücadeleye sahip çıkmalıyız. 301’e olan bağlılığımız, mücadele kararlılığımız devam edecek.” şeklinde ifade etti. Bu yıl dönümü, sadece hatırlama değil, aynı zamanda adalet talebi için bir araya gelme fırsatı olarak değerlendiriliyor.