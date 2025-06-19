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İzmir’de Maki Yangını Meydana Geldi

İZMİR’DE MAKİ YANGINI BAŞLADI

İZMİR’in Bornova ilçesinde bir maki yangını meydana geldi. Yangının, bölgeye gönderilen ekiplerin havadan ve karadan müdahale etmesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE MÜDAHALE GÜCÜ

Yangın, Bornova ilçesindeki Zafer Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 17.00 civarında ortaya çıktı. Alevleri ve dumanı gören vatandaşların yaptığı ihbarlar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 su ikmal tankeri ve 1 dozer bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için hem havadan hem de karadan etkin bir müdahale gerçekleştiriyor.

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