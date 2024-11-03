“İzmir’de Markette Polis Memuru Öldürüldü”

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 28 Ekim tarihinde saat 21.30 civarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak’ta gerçekleşti. Alkollü içki satış yapan marketin işletmecileriyle aralarında husumet bulunan bir grup, iki otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişilerle markettekiler arasında tartışma başladı. Bu arbede sırasında, Bostanlı Polis Merkezi Amirliği’nde görevli ve o gün istirahatli olan polis memuru Mehmet Sıddık Temel, tabanca ile vurulmuş. Yaralanan Temel, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtı.

YARALININ DURUMU VE CENAZE

Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sıddık Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Temel’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından memleketi Erzurum’da toprağa verildi.

ŞÜPHELİLERİN TAKİBİ

Polisin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye gittiği ve burada kullandıkları iki otomobili bırakarak kaçtıkları belirlendi. Şehir kameraları ve çeşitli güvenlik kameralarını inceleyen polis, olaya karışan yedi şüpheliyi yakalamayı başardı. Yapılan üst aramasında olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ele geçirildi.