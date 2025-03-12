İzmir’de Markette Tacizci Yakalandı

İZMİR’DE CİNSEL SALDIRI OLAYI

İzmir’de bir markette alışveriş yaparken kasada bulunan kadına cinsel organını gösteren bir kişi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, sapığı kısa sürede yakalamayı başardı. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin aynı suçu 2 yıl önce de işlediği anlaşıldı.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE MEKAN

Olay, 10 Mart tarihinde Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 2084 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete gelen Osman B. (44), kasada bulunan market sahibi N.Ç.’ye (41) gazete satın almak istediğini ifade etti. Market sahibi kadın, gazeteleri masanın üzerine bulmaya çalıştığı sırada, Osman B. bir anda pantolonunu açarak kadına cinsel organını gösterdi.

Yaşanan bu olay sonrasında soğukkanlı bir şekilde davranan market sahibi, sapığın marketten çıkmasının ardından durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, polis ekipleri sapığı yakalamak için çalışmalar başlattı. Marketteki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyerek harekete geçti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Osman B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, Osman B.’nin daha önce de benzer bir suçu 2 yıl önce işlediği tespit edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.