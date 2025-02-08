İzmir’de Masaj Salonu Operasyonu: 7 Tutuklama

İZMİR’DE FUHUŞ OPERASYONU

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesindeki bir masaj salonunda kadınların zorla fuhuş yaptırıldığına dair bilgiler alarak harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından masaj salonu ile şüphelilerin adreslerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

ŞEBEKE LİDERİ VE 9 GÖZALTI

Operasyon sırasında, iş yerinde görev alan 15 kadının fuhşa zorlandığı iddiasıyla şebeke lideri C.E. dahil olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, şebeke lideri C.E. ve diğer 6 suçlu isim tutuklandı.